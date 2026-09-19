Chocó en una esquina de Chacabuco y se fue

Madrugada.
Esta mañana se reportó un choque en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|De Tramas, cosplay y disfraces
Un automóvil subió a una vereda y colisionó con un árbol. Posteriormente se retiró del lugar. Quedaron algunas partes del rodado esparcidas junto al especimen vegetal, el cual también sufrió daños en la corteza. Un vecino avisó a la Policía y declaró que se trató de un coche Chevrolet Prisma. Ocurrió en 9 de Julio y Jujuy.
|"El Corte Perfecto"
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Una lavadita antes del finde y residuos excesivos en la calle terminaron en multas en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Habrá 3 operativos para hacer el DNI al hilo en Chacabuco
- Entregaron semillas a huertistas de Chacabuco
- Oposición y sindicalismo esperan una respuesta de la Municipalidad de Chacabuco
- Agradecimiento de la Liga Deportiva de Chacabuco
- Juana de Chacabuco obtuvo su primer informe por fuera de Popstars
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Actos oficiales: Presentan un pozo de agua y entregan semillas en Chacabuco
- Más datos del accidente en un barrio de Chacabuco
- Conflicto en una vivienda genera movilización de Policías en Chacabuco
- La higiene del mercedito fue su perdición en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario