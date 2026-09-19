Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

sábado, 19 de septiembre de 2026

Chocó en una esquina de Chacabuco y se fue

 


Madrugada.

Esta mañana se reportó un choque en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

De Tramas cosplay y disfraces
De Tramas, cosplay y disfraces

Un automóvil subió a una vereda y colisionó con un árbol. Posteriormente se retiró del lugar. Quedaron algunas partes del rodado esparcidas junto al especimen vegetal, el cual también sufrió daños en la corteza. Un vecino avisó a la Policía y declaró que se trató de un coche Chevrolet Prisma. Ocurrió en 9 de Julio y Jujuy.

El corte perfecto cerdo pollo
"El Corte Perfecto"

Electricidad del automotor Chacabuco
Brian Sosa, Electricidad del automotor


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Una lavadita antes del finde y residuos excesivos en la calle terminaron en multas en Chacabuco

- Necrológica II

Todavía se habla de esto:

- Habrá 3 operativos para hacer el DNI al hilo en Chacabuco

- Entregaron semillas a huertistas de Chacabuco

- Oposición y sindicalismo esperan una respuesta de la Municipalidad de Chacabuco

- Agradecimiento de la Liga Deportiva de Chacabuco

- Juana de Chacabuco obtuvo su primer informe por fuera de Popstars

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona 

- Actos oficiales: Presentan un pozo de agua y entregan semillas en Chacabuco

- Más datos del accidente en un barrio de Chacabuco 

- Necrológica I

- Conflicto en una vivienda genera movilización de Policías en Chacabuco

- La higiene del mercedito fue su perdición en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)