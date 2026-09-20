Motociclista arrollado en Chacabuco

Este mediodía.
Este mediodía se registró un accidente de tránsito en un sector de la ciudad de Chacabuco.
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El conductor de una moto que circulaba a baja velocidad a contramano por la avenida Arenales cayó el pavimento y fue arrollado a la altura de las piernas por otra moto que circulaba de manera correcta por la calle 25 de Mayo. El motociclista lesionado fue trasladado en ambulancia al Hospital. La moto del accidentado es una 110 y la otra una Honda Tornado.
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