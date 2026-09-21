Un sindicato realizará un paro en la Municipalidad de Chacabuco

Reclamo.
La Seccional Chacabuco de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha convocado a una jornada de paro de 12 horas para el martes 22 de septiembre de 2026.
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Es bajo el reclamo de un incremento salarial justo y la reapertura de las paritarias municipales. La medida de fuerza abarcará a los empleados estatales municipales de todo el distrito junto con el Corralón Municipal en el horario de 05:00 a 17:00hs., mientras que para el sector de Salud la medida se llevará a cabo en el rango horario de 08:00 a 20:00hs.
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