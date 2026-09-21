Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 21 de septiembre de 2026

Un sindicato realizará un paro en la Municipalidad de Chacabuco

 

Reclamo.

La Seccional Chacabuco de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha convocado a una jornada de paro de 12 horas para el martes 22 de septiembre de 2026.



Volver a Chacabuquero.

Es bajo el reclamo de un incremento salarial justo y la reapertura de las paritarias municipales. La medida de fuerza abarcará a los empleados estatales municipales de todo el distrito junto con el Corralón Municipal en el horario de 05:00 a 17:00hs., mientras que para el sector de Salud la medida se llevará a cabo en el rango horario de 08:00 a 20:00hs.  


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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