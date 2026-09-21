Una problemática de Chacabuco que resurge ante emergencias

En debate.
En la noche del sábado una vecina desesperada se comunicó con Chacabuquero para tratar de encontrar una solución a un problema.
Volver a Chacabuquero.
|"El Corte Perfecto"
Su perro se había atragantado con un hueso y no conseguía que algún veterinario de Chacabuco le respondiera el teléfono. Quería saber si. había una veterinaria de turno. Esta es una problemática que afecta a muchos propietarios se mascotas que tienen problemas de salud por fuera del horario comercial.
En Chacabuco y otras ciudades no hay hospitales veterinarios que atiendan las 24 horas. Tampoco hay un sistema oficial de veterinarias de turno como pasa con las Farmacias. La realidad es que ningún veterinario tiene obligación de atender urgencias y todo depende del compromiso con la profesión y la relación que tenga con sus clientes.
Hay empresas privadas que ofrecen seguros veterinarios para mascotas. Hay que pagar una mensualidad.
¿Hay en Chacabuco un grupo de amos dispuestos a pagar una mutual que les garantice a sus mascotas atención veterinaria a toda hora?
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