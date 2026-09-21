Junín suma oferta gastronómica a la ruta 7

Inauguración con Agustín Canapino.
Junín siguen sumando oferta gastronómica a la ruta 7.
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|"El Corte Perfecto"
Es que en el kilómetro 262,5 este miércoles se inaugura la estación de servicio Yapai Junín de Axion que cuenta con una "Parada Sanguchera". Esto último es una iniciativa del cocinero Lele Cristobal que ofrece empanadas y sandwiches con distintos ingredientes en los shops de esta marca de puntos de venta de combustible.
La inauguración será a las 12.30 y se ha prometido la presencia del corredor Agustín Canapino del Axion energy Sport, además de Lele Cristobal.
Chacabuco contó con una estación Axion pero la misma no estaba equipada con una "Parada Sanguchera".
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