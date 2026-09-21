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lunes, 21 de septiembre de 2026

Accidente en el centro de Chacabuco

 

Esta tarde.

Esta tarde se reportó un accidente en el centro de Chacabuco.



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El corte perfecto cerdo pollo
"El Corte Perfecto"

Un menor de edad fue atropellado por un auto. Al parecer, no sufrió lesiones graves, aunque el personal del SAME convocó a la Policía para dar cuenta de la situación dado que el menor no estaba acompañado por adultos. Ocurrió en Alsina y Zapiola.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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