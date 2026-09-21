Registro de lluvias y como arranca la Primavera en Chacabuco

Tres jornadas. Se agregaron los registros de lluvias de localidades de la zona
El invierno terminó con lluvia y la Primavera arrancó con una alerta Meteorológica por vientos fuertes. ¿Cómo sigue el tiempo?
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|"El Corte Perfecto"
Primero, el registro de lluvia del domingo fue de 5,1 milímetros. Bastante poco para una Alerta Meteorológica amarilla. En otras ciudades cayó granizo. Registros de la zona: O'Higgins 10mm; Rawson 6mm, Agustín Roca 6mm; Irala 10mm; Los Indios 14mm.
Segundo, la alerta por vientos fuertes estará vigente hasta las 18.00. Según el Servicio Meteorológico Nacional el área será afectada por vientos del sector oeste rotando al sudoeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.
Tercero, para el martes y el miércoles está pronosticada una baja de la temperatura. El calor de la estación recién se comenzaría a percibir desde el jueves.
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