Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

martes, 22 de septiembre de 2026

Mantenimiento en distintos puntos de Chacabuco

 


Tareas.

La Municipalidad de Chacabuco informó sobre las tareas de mantenimiento que está desarrollando su personal en distintos puntos de la ciudad.



Volver a Chacabuquero.

Brian Sosa, Electricidad del Automotor

Se está reparando una fuga de agua en un caño de la red de distribución domiciliaria, te está llevando a cabo sellado de juntas en calle pavimentadas, se realiza mantenimiento de un calentador de agua solar en una plazoleta, se pintó la garita del parque industrial y se desarrollan tareas de limpieza en general.

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Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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