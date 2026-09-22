Mantenimiento en distintos puntos de Chacabuco

Tareas.
La Municipalidad de Chacabuco informó sobre las tareas de mantenimiento que está desarrollando su personal en distintos puntos de la ciudad.
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Se está reparando una fuga de agua en un caño de la red de distribución domiciliaria, te está llevando a cabo sellado de juntas en calle pavimentadas, se realiza mantenimiento de un calentador de agua solar en una plazoleta, se pintó la garita del parque industrial y se desarrollan tareas de limpieza en general.
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