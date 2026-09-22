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martes, 22 de septiembre de 2026

Encendieron luminarias cerca de la entrada de Chacabuco

 


Presupuesto participativo.

Esta noche se llevó a cabo el encendido de nuevas luminarias LED en un barrio de Chacabuco.



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Fue un pedido de vecinos en el marco de "Presupuesto Participativo" dentro del plan estratégico, para 6 cuadras de las calles Alberdi, Zapiola, José Cassino, Maria del Carmen Pregal, y Eduardo Cagnola.

“Todo junto no se puede realizar, pero vamos a seguir dando respuestas -expresó el intendente Rubén Darío Golía-. En estos días vamos a celebrar un nuevo contrato con la Cooperativa. Además, estamos trabajando en Rawson y Castilla; terminamos O’Higgins y muy pronto comenzaremos en Cucha Cucha”. 

Posteriormente agregó que el objetivo es llegar a las 600 cuadras de LED.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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