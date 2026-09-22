Comenzó una obra de pavimentación en Chacabuco

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Este martes se registró el inicio de una obra de pavimentación en un sector aledaño al corredor nocturno de Chacabuco.
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La misma consta de tres cuadras, comenzando sobre calle Olavarría, entre Cerrito y Soberanía Nacional; y luego continuando por Soberanía Nacional entre Acceso Hipólito Yrigoyen y Alberdi. El objetivo es construir un aliviador vehicular en la zona. Además, sobre calle Alberdi, se llevará adelante una obra de desagües pluviales. El intendente Rubén Darío Golía estuvo recorriendo el lugar.
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