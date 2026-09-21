Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 21 de septiembre de 2026

Otro incidente en el mismo sector de Chacabuco

 


Y algo más.

Esta tarde se registró un nuevo incidente en la zona céntrica de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.


El corte perfecto cerdo pollo
"El Corte Perfecto

Según los vecinos, un motociclista atropelló a una persona. Una ambulancia y la Policía estuvieron en el lugar. Fue trasladada al menos una persona al Hospital. Esto ocurrió en Alsina y Cervantes. Cabe recordar que horas antes en Zapiola y Alsina un auto atropelló a un menor de edad.

Por otro lado, en Fuerza Área y Conesa un joven de 18 años sufrió una convulsión en la vía pública y fue trasladado en ambulancia al nosocomio local.

Por último, en un barrio fue hallada por vecinos, una bicicleta abandonada en un solar.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Junín suma oferta gastronómica a la ruta 7

- Carmen de Areco festeja su aniversario

- Un sindicato realizará un paro en la Municipalidad de Chacabuco

- Una problemática de Chacabuco que resurge ante emergencias

- "El Festival del Libro y la lectura de Chacabuco superó las expectativas"

- Registro de lluvias y como arranca la Primavera en Chacabuco

- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Se quedaron sin moto por el vino

Todavía se habla de esto:

- Ratero concretó un golpe en un comercio de Chacabuco

- Necrológica I

- Secuestraron una camioneta en el ingreso a Chacabuco

- Registro de lluvia y la alerta que se viene para Chacabuco

- Motociclista arrollado en Chacabuco

- Rechazaron una demanda millonaria de un vecino de Chacabuco que denunció un robo

- Retuvieron vehículos por alcoholemia positiva y otras faltas en Chacabuco

- Ex novio celoso produjo daños en Chacabuco

- Elevaron el nivel de alerta meteorológica para Chacabuco y la zona




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)