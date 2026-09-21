Otro incidente en el mismo sector de Chacabuco

Y algo más.
Esta tarde se registró un nuevo incidente en la zona céntrica de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|"El Corte Perfecto
Según los vecinos, un motociclista atropelló a una persona. Una ambulancia y la Policía estuvieron en el lugar. Fue trasladada al menos una persona al Hospital. Esto ocurrió en Alsina y Cervantes. Cabe recordar que horas antes en Zapiola y Alsina un auto atropelló a un menor de edad.
Por otro lado, en Fuerza Área y Conesa un joven de 18 años sufrió una convulsión en la vía pública y fue trasladado en ambulancia al nosocomio local.
Por último, en un barrio fue hallada por vecinos, una bicicleta abandonada en un solar.
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