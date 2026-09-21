Pelea en una plaza de Chacabuco termina de la peor manera

Esta noche.
Un altercado entre menores de edad terminó con un herido esta noche.
Volver a Chacabuquero.
Un joven de 15 años tuvo que ser trasladado al Hospital tras sufrir una herida causada por otro adolescente. El conflicto comenzó en la plaza Lavalle, en Garay y Alfonsín, y terminó en Brandsen entre Garay y Laprida. El lesionado fue contenido por la madre. El incidente estaría relacionado con un problema personal entre las partes.
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