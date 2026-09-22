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martes, 22 de septiembre de 2026

Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Urgente. 

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: Horacio Rubén Fernández; Noé Peralta y María Angélica Leguizamón; Cecilia Cattaneo; Roque Alejandro Ierolano.

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