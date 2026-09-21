Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 21 de septiembre de 2026

¿Hay que hacer más anchas las ciclovías en Chacabuco?

 


Controles.

Las ciclovías de Chacabuco han quedado angostas para los vehículos que a diario son sancionados por usarlas de estacionamiento.



Volver a Chacabuquero.

Sin embargo, es un habito que no se detiene.

La Subsecretaría de Tránsito informó que este lunes se retuvo una licencia de conducir por circular a contramano. Se labraron 20 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía, diez por girar a la izquierda y una por sacar a la vía pública más de un metro cúbico de ramas.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Pelea en una plaza de Chacabuco termina de la peor manera

- Otro incidente en el mismo sector de Chacabuco

- Junín suma oferta gastronómica a la ruta 7

- Carmen de Areco festeja su aniversario

- Un sindicato realizará un paro en la Municipalidad de Chacabuco

- Una problemática de Chacabuco que resurge ante emergencias

- "El Festival del Libro y la lectura de Chacabuco superó las expectativas"

- Registro de lluvias y como arranca la Primavera en Chacabuco

- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Se quedaron sin moto por el vino

Todavía se habla de esto:

- Ratero concretó un golpe en un comercio de Chacabuco

- Necrológica I

- Secuestraron una camioneta en el ingreso a Chacabuco

- Registro de lluvia y la alerta que se viene para Chacabuco

- Motociclista arrollado en Chacabuco

- Rechazaron una demanda millonaria de un vecino de Chacabuco que denunció un robo

- Retuvieron vehículos por alcoholemia positiva y otras faltas en Chacabuco

- Ex novio celoso produjo daños en Chacabuco

- Elevaron el nivel de alerta meteorológica para Chacabuco y la zona





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)