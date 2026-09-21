¿Hay que hacer más anchas las ciclovías en Chacabuco?

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Las ciclovías de Chacabuco han quedado angostas para los vehículos que a diario son sancionados por usarlas de estacionamiento.
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Sin embargo, es un habito que no se detiene.
La Subsecretaría de Tránsito informó que este lunes se retuvo una licencia de conducir por circular a contramano. Se labraron 20 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía, diez por girar a la izquierda y una por sacar a la vía pública más de un metro cúbico de ramas.
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