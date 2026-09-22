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martes, 22 de septiembre de 2026

Reciben la primavera con feria, talleres y un recital en Chacabuco

 


Fin de semana.

Chacabuco se prepara para recibir la primavera con un fin de semana repleto de ritmo, alegría y propuestas pensadas para toda la familia.



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Durante el sábado y el domingo, la Plaza San Martín será el epicentro de un gran encuentro comunitario que reunirá los creativos talleres de la Escuela Actividades Culturales (EAC), la variada Feria de Sabores y la clásica Feria de Productores Locales. Además, los asistentes podrán disfrutar y adquirir productos agroecológicos, recorrer el Mercado Bonaerense y aprovechar la oferta de Alimentos Bonaerenses.

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El broche de oro llegará el domingo 27 a partir de las 15:00 horas, cuando el Escenario Tropical se encienda con el talento de un gran despliegue de artistas locales. La jornada contará con las presentaciones en vivo de Latidos Cumbieros, Julio César y su Banda, Kartel Cumbiero, Mariano Lasairrague, Marcos Domínguez y su Banda, La Santana y Cumbia LK, prometiendo una tarde a puro baile y festejo. 

Imagen: generada con IA

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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