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martes, 22 de septiembre de 2026

Trago: Es de Chacabuco y se consagró como campeón binacional

Lo espera un desafío mayor.

Un bartender oriundo de Chacabuco se consagró campeón en una competencia en la que compitió con argentinos y uruguayos 



Volver a Chacabuquero.

Brian Sosa, Electricidad del Automotor

Se trata de Gonzalo Duarte, quien el lunes ganó el Espresso Martini Challenge. Su versión de la receta del trago a base de licor Borghetti fue la mejor evaluada por el jurado. El premio fue un pasaje a la final internacional que se disputará en un bar de Convent de Berlín, Alemania.

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