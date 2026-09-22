Trago: Es de Chacabuco y se consagró como campeón binacional

Lo espera un desafío mayor.
Un bartender oriundo de Chacabuco se consagró campeón en una competencia en la que compitió con argentinos y uruguayos
Volver a Chacabuquero.
Se trata de Gonzalo Duarte, quien el lunes ganó el Espresso Martini Challenge. Su versión de la receta del trago a base de licor Borghetti fue la mejor evaluada por el jurado. El premio fue un pasaje a la final internacional que se disputará en un bar de Convent de Berlín, Alemania.
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