Policiales: Joven trasladada a la Comisaría - Daños - Sancionados

Variedad.
Trasladada. Una joven fue trasladada por la Policía a la Comisaría de Chacabuco, esta noche. Fue luego que su ex pareja denunciara que estaba rondando su casa, existiendo una restricción de acercamiento dictada por la Justicia. La joven alegó que no había sido notificada. Ocurrió en inmediaciones de Pringles y Fuerza Aérea.
Volver a Chacabuquero.
Daños. El Club San Miguel informó que esta tarde un grupo de menores de edad daño los baños químicos que estan en el predio ubicado en Buenos Aires y Domínguez. Se trata del Playón de Deportes de la Escuela Secundaria N°8.
Tránsito. En un operativo dinámico en distintos puntos de la ciudad agentes de la Subsecretaría de Tránsito labraron 22 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía. Se labraron dos actas de infracción por estacionar en lugar prohibido(sobre la vereda)5 actas de infracción por girar a la izquierda.
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