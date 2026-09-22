Dieron con el paradero de un vecino de Chacabuco

Esta tarde.
Fue encontrado un vecino que estaba desaparecido desde hace una semana en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Fue la mujer la que alertó a la Policía sobre la situación este martes. El vecino, de 42 años ,se había ido de la casa el 14 de septiembre, caminando, para buscar trabajo.
Luego de dos horas, el sujeto fue hallado en buen estado de salud.No obstante , se lo trasladó al Hospital para realizar una revisión médica.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Esta lesión puede se síntoma de una complicada enfermedad
- Comenzó una obra de pavimentación en Chacabuco
- Reciben la primavera con feria, talleres y un recital en Chacabuco
- Mantenimiento en distintos puntos de Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- ¿Hay que hacer más anchas las ciclovías en Chacabuco?
Todavía se habla de esto:
- Pelea en una plaza de Chacabuco termina de la peor manera
- Otro incidente en el mismo sector de Chacabuco
- Junín suma oferta gastronómica a la ruta 7
- Carmen de Areco festeja su aniversario
- Un sindicato realizará un paro en la Municipalidad de Chacabuco
- Una problemática de Chacabuco que resurge ante emergencias
- "El Festival del Libro y la lectura de Chacabuco superó las expectativas"
- Registro de lluvias y como arranca la Primavera en Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Se quedaron sin moto por el vino
No hay comentarios:
Publicar un comentario