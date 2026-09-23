Que en paz descanse: Élida
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)
- Élida Carmen Zambelli viuda de Carballido "Kika". Casa de duelo: Mendoza 276. Falleció a los 91 años. Sepelio a las 11.00.
-
Necrológicas recientes: QEPD
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Incidentes en un barrio de Chacabuco en varias oportunidades
- Policiales: Joven trasladada a la Comisaría - Daños - Sancionados
Todavía se habla de esto:
- Incendio en una vivienda de Chacabuco
- Encendieron luminarias cerca de la entrada de Chacabuco
- Trago: Es de Chacabuco y se consagró como campeón binacional
- Sancionados por lo que tiraron en Chacabuco
- Dieron con el paradero de un vecino de Chacabuco
- Esta lesión puede se síntoma de una complicada enfermedad
- Comenzó una obra de pavimentación en Chacabuco
- Reciben la primavera con feria, talleres y un recital en Chacabuco
- Mantenimiento en distintos puntos de Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario