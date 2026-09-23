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miércoles, 23 de septiembre de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Élida 

 

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 - Élida Carmen Zambelli viuda de Carballido "Kika". Casa de duelo: Mendoza 276. Falleció a los 91 años. Sepelio a las 11.00.

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