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miércoles, 23 de septiembre de 2026

Más datos: Asistieron a una persona que corría herida por Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde personal de la Policía y del SAME asistieron a una persona que estaba corriendo ensangrentada por la vía publica. Se conocieron más datos.



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Al parecer, se había autolesionado. Los vecinos dieron la alerta, la Policía redujo a la persona que resultó ser de sexo masculino, y el personal de Salud lo trasladó en ambulancia al Hospital. Ocurrió en el acceso Hipólito Yrigoyen, en inmediaciones del paso a nivel. Se trataría del conductor del auto que participó en el choque de Bernardo de Irigoyen e Ituzaingó. Cabe recordar que se había retirado caminando del lugar. Tiene 29 años.

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Brian Sosa, Electricidad del Automotor

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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