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miércoles, 23 de septiembre de 2026

Violento choque con lesionados en Chacabuco



Esta tarde.

Esta tarde se registró un violento accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. 



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Choque en Irigoyen e Ituzaingó
Fotos de las motos y el auto

Participaron dos motos y un automóvil. Dos personas fueron trasladadas al hospital la ambulancia. Ocurrió en Bernardo de Irigoyen e Ituzaingó. Según los vecinos, el conductor del auto se retiró del lugar caminando.

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Brian Sosa, Electricidad del Automotor

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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