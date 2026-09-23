Violento choque con lesionados en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un violento accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron dos motos y un automóvil. Dos personas fueron trasladadas al hospital la ambulancia. Ocurrió en Bernardo de Irigoyen e Ituzaingó. Según los vecinos, el conductor del auto se retiró del lugar caminando.
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