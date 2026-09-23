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miércoles, 23 de septiembre de 2026

Más datos del choque con una persona hospitalizada en Chacabuco

 

Esta tarde.

Esta tarde se registró un accidente en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.


Brian Sosa, Electricidad del Automotor

Una moto 70cc chocó con un camión Ford Cargo que estaba estacionado. El conductor fue trasladado consciente al Hospital en ambulancia. Se llama Camilo Sánchez  y sufrió una lesión en una mano. Tiene 26 años.  Ocurrió en San Luis entre Garay y Laprida. La moto fue retenida por la Subsecretaría de Tránsito por falta de documentación.

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