Más datos del choque con una persona hospitalizada en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una moto 70cc chocó con un camión Ford Cargo que estaba estacionado. El conductor fue trasladado consciente al Hospital en ambulancia. Se llama Camilo Sánchez y sufrió una lesión en una mano. Tiene 26 años. Ocurrió en San Luis entre Garay y Laprida. La moto fue retenida por la Subsecretaría de Tránsito por falta de documentación.
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