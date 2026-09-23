Una persona hospitalizada en Chacabuco tras una violenta situación

Esta noche.
Una persona de sexo masculino fue trasladada en ambulancia al Hospital luego de una violenta situación que se dio en un sector de la ciudad de Chacabuco, esta noche.
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Presentó una herida en la cabeza. Al parecer hubo un conflicto con otra persona. El lesionado, de alrededor de 45 años, habría mantenido un altercado con el dueño de auto que terminó dañado con rotura del parabrisas y abolladuras, en Pellegrini entre San Martín y Pueyrredón. El lesionado fue hasta Quintana entre San Martín y Pueyrredón, a unos 200 metros del lugar, desde donde fue trasladado al nosocomio con escolta policial. Todo habría comenzado por un problema particular entre ambas personas.
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