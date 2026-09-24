Videos de los daños e incidentes en el acceso a Chacabuco

Situación.
Están circulando por Whatsapp los videos de los incidentes que protagonizó ayer a la tarde un vecino de apellido Elena en el acceso Hipólito Yrigoyen.
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|Capturas de los videos
En los mismos se muestra como el sujeto corría de un lado para el otro mientras circulaban autos. También muestran como se golpea la cabeza con objetos contundentes. Esto le produjo una hemorragia. Se ve que hay otra persona con la que parece tener algún tipo de conflicto. Una vecina compartió un video que muestra los daños en un restaurante de la zona cercana al paso a nivel. La realidad es que esos videos no son publicables en medios de comunicación. Se pueden compartir algunas capturas, censurando rostros y eliminando los colores, por la presencia de sangre.
Como fue informado ayer, el protagonista de los incidentes, de 29 años, era el conductor de un auto que momentos antes había chocado con dos motos en Bernardo de Irigoyen e Ituzaingó. Llegó caminando al acceso. La Policía tuvo que reducirlo para poder trasladarlo al Hospital en ambulancia.
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