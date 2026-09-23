Detenido por privar de la libertad y agredir a un anciano en Chacabuco

Investigación.
Aprehendieron a un hombre acusado de privar de la libertad y agredir a un adulto mayor en Chacabuco
Volver a Chacabuquero.
Un hombre de 43 años fue aprehendido en la ciudad de Chacabuco, acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones agravadas, en el marco de una investigación iniciada luego de que un adulto mayor denunciara haber sido víctima de malos tratos, encierro y agresiones físicas. La investigación se inició el pasado 18 de septiembre, cuando personal policial tomó conocimiento, a través del Hospital Nuestra Señora del Carmen de Chacabuco, del ingreso de un hombre de 76 años que presentaba diversas lesiones.
De acuerdo con lo establecido durante las primeras actuaciones, la víctima manifestó haber permanecido encerrada durante varios días en un sector ubicado en la parte trasera de su vivienda, con la puerta asegurada mediante un candado y sin recibir asistencia adecuada en materia de higiene y alimentación. Asimismo, el hombre habría relatado haber sufrido reiterados episodios de violencia y agresiones físicas, incluyendo golpes en las piernas con un calzado. El examen médico constató hematomas en distintas partes del cuerpo, entre ellas el rostro, una pierna y la zona del omóplato, además de advertirse deficientes condiciones de higiene.
Ante la gravedad de la situación, intervino el área municipal de Adultos Mayores y se solicitaron medidas cautelares, mientras la víctima permanecía internada en el nosocomio local. A partir de las tareas investigativas desarrolladas por el Grupo Operativo Chacabuco, dependiente de la DDI Junín, se logró identificar al presunto autor de las agresiones y se solicitaron medidas judiciales.
Con autorización del Juzgado de Garantías interviniente, se llevó adelante un allanamiento de urgencia en un domicilio de la ciudad de Chacabuco, con el objetivo de secuestrar elementos de interés para la investigación y efectivizar la detención del sospechoso. Durante el procedimiento se secuestró un teléfono celular, un par de zapatillas y un candado, elementos que quedaron incorporados a la causa judicial.
Finalmente, por disposición de la Fiscalía interviniente, el hombre fue aprehendido y trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia y a la espera de ser trasladado a la primera audiencia correspondiente. La causa tramita ante la UFIyJ N.º 11 Descentralizada de Chacabuco, con intervención del Juzgado de Garantías del Departamento Judicial Junín.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Más datos: Asistieron a una persona que corría herida por Chacabuco
- Violento choque con lesionados en Chacabuco
- Novedad en el manejo de la información de las emergencias en Chacabuco
- Choque con una persona hospitalizada en Chacabuco
- Detenidos por "sex torsión" cerca de Chacabuco
- Incidentes en un barrio de Chacabuco en varias oportunidades
- Policiales: Joven trasladada a la Comisaría - Daños - Sancionados
Todavía se habla de esto:
- Incendio en una vivienda de Chacabuco
- Encendieron luminarias cerca de la entrada de Chacabuco
- Trago: Es de Chacabuco y se consagró como campeón binacional
- Sancionados por lo que tiraron en Chacabuco
- Dieron con el paradero de un vecino de Chacabuco
- Esta lesión puede se síntoma de una complicada enfermedad
- Comenzó una obra de pavimentación en Chacabuco
- Reciben la primavera con feria, talleres y un recital en Chacabuco
- Mantenimiento en distintos puntos de Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario