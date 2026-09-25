Hasta el de las casitas terminó intimado en Chacabuco

Detalle.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco salió por la noche y la mañana a labrar infracciones sobre las veredas de Chacabuco.
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Durante un operativo de prevención llevado a cabo en la intersección de Santa Fe y Alberdi, coordinado con recorridos de móviles y motos de Tránsito en diversos puntos de la ciudad, se secuestraron dos motocicletas por circular sin casco, sin chapa patente y sin la documentación reglamentaria. En el mismo procedimiento, se retuvieron dos licencias de conducir por no usar casco y se incautó un automóvil abandonado en Acceso Hipólito Yrigoyen 621 al vencerse el plazo de intimación previa.
En materia de infracciones viales, se confeccionaron siete actas por estacionar sobre la ciclovía, cinco por obstruir veredas, dos por estacionar camiones y acoplados en áreas no autorizadas y una intimación por ocupación indebida de la vía pública sobre la calle Cervantes 341.
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