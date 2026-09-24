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jueves, 24 de septiembre de 2026

Campaña por un joven de Chacabuco que sufre un problema de salud

Solidaridad.

Bajo la campaña solidaria "Todos por Manu", se buscan recolectar fondos para Manuel Capellano, quien tras sufrir un derrame cerebral a los 17 años lleva 6 años trabajando para recuperar su autonomía al caminar, hablar y comer.



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Manu fue admitido para recibir un tratamiento clave llamado Neurocytotron en la India, el cual consta de tres módulos y cuyo primer ciclo iniciará el 27 de diciembre de 2026. El costo total por cada módulo es de 30.000 dólares (abarcando el tratamiento y los gastos de viaje).

Quienes deseen aportar pueden realizar transferencias a nombre de Manuel Capellano a través del alias capellanomanuel.bna o bien comunicarse directamente al teléfono 2364-579511.  

Brian Sosa, Electricidad del Automotor

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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