La Municipalidad de Chacabuco recuerda que sigue vigente un beneficio para transportistas

Para tener en cuenta.
El Municipio de Chacabuco, recordó que sigue vigente el beneficio del descuento para realizar la RTO
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Así lo comunicó esta mañana el Director de habilitaciones, Walter Arozamena, resaltando que sigue vigente el acuerdo firmado con la empresa ConstruHidro S.A. para otorgar un 10% de descuento en efectivo en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) a los transportistas locales.
Detalles del Convenio y Beneficio: Descuento: 10% aplicable en la tarifa de la RTO. Vehículos alcanzados: Unidades de carga de porte neto a partir de los 2.500 kg. Planta verificadora: Ubicada en el kilómetro 210 de la Ruta Nacional N° 7 (ConstruHidro S.A.).
Pasos para Obtener el Descuento: 1. Dirigirse a la Dirección de Habilitaciones del Municipio, situada en la calle Remedios de Escalada de San Martín N° 232. 2. Presentar una fotocopia de la cédula verde del rodado a verificar. 3. Retirar la autorización oficial emitida por dicha oficina. 4. Presentar dicha autorización en la planta verificadora para hacer efectivo el descuento.
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