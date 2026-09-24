Condenado detenido en Chacabuco

Orden de la Justicia
En las últimas horas la Policía de la Provincia de Buenos Aires hizo efectiva la detención de un hombre de 35 años que contaba con un pedido de captura por una condena firme de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo, dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial de Junín.
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La misma se concretó en inmediaciones del Sector Quintas zona suburbana de la ciudad. Los agentes policiales lograron interceptar al imputado en la vía pública, en la intersección de la avenida de Acceso Elguea Román y la Ruta Nacional N° 7.
La medida judicial responde a una sentencia condenatoria firme tras una investigación que unificó diversos episodios denunciados en distintas causas judiciales: 1) Abuso sexual gravemente ultrajante: La causa principal se inició a partir de la intervención de las autoridades de una institución de contención de menores, quienes tomaron conocimiento de aberrantes abusos sexuales con acceso carnal cometidos contra un menor de edad. 2) Precedentes de agresión sexual: A la causa principal se anexaron actuaciones iniciadas por denuncias anteriores realizadas en la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde se daba cuenta de agresiones de índole sexual y tocamientos hacia otro menor de edad perteneciente al círculo familiar directo del imputado. 3) Hostigamiento y desobediencia judicial: Asimismo, el sujeto sumaba denuncias por haber vulnerado reiteradamente las medidas cautelares de prohibición de acercamiento y contacto vigentes dictadas por el Juzgado de Paz local, persiguiendo e intimidando a su expareja tanto por medios digitales como en la vía pública.
Tras la detención, la policía entabló comunicación con la Secretaría del Tribunal Criminal N° 1 de Junín, desde donde se avaló el procedimiento y se ordenó el cumplimiento de los recaudos legales de rigor. El detenido permanece alojado temporalmente en la sede policial a la espera de la asignación de un cupo en una Unidad Penitenciaria del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde deberá cumplir de forma efectiva la pena impuesta por la Justicia.
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