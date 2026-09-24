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jueves, 24 de septiembre de 2026

Bomberos: incendio en Chacabuco

 


Esta tarde.

La sirena de Bomberos Voluntarios fue motivada por un incendio en un galpón.



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Ocurrió en Almafuerte y Miguel Rizzi. Dos dotaciones de bomberos fueron enviadas al lugar. También concurrió la Policía para prestar colaboración. El siniestro fue rápidamente controlado.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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