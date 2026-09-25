Balearon a un policía en un ciudad vecina a Chacabuco

Hubo persecución.
Un efectivo policial recibió un disparo de arma de fuego en una ciudad cercana a Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en Chivilcoy. Fue al cabo de una persecución que se inició en la ruta 30 en la noche del jueves. Los patrulleros comenzaron a correr a un auto alegando que había realizado una maniobra peligrosa en un sector donde los bomberos de la vecina ciudad estaban combatiendo el incendio de un vehículo. En el rodado fugitivo iban tres personas. Sin embargo, al ingresar a Chivilcoy, dos sujetos pudieron escapar a pie. El restante quedó sobre el coche y antes de ser reducido disparó con un arma de fuego. Según el diario La Razón, un proyectil impactó en la pierna de un policía. Este último requirió atención medica. El agresor fue detenido.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Hasta el de las casitas terminó intimado en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Comerciantes de Chacabuco en alerta por algo que ocurrió en un negocio
- Entregaron lotes de "Chacabuco para Todos II"
- Campaña por un joven de Chacabuco que sufre un problema de salud
- Condenado detenido en Chacabuco
- Bomberos: incendio en Chacabuco
- Desembarca la Primavera pero hay nubes de tormenta en el horizonte de Chacabuco
- Videos de los daños e incidentes en el acceso a Chacabuco
- La ganadora de la rifa de Aprid Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Lo encontraron en la ciclovía sin nada y otras infracciones en Chacabuco
- Video: Así fue el violento accidente de Chacabuco
- Una persona hospitalizada en Chacabuco tras una violenta situación
No hay comentarios:
Publicar un comentario