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viernes, 25 de septiembre de 2026

Policiales de Chacabuco: Daños en una vivienda - Niño lesionado

Esta noche.

Daño. Una vecina puso en conocimiento de la Policía que alguien arrojo un objeto contundente contra su casa y rompió una ventana. Ocurrió en Dorrego entre Alnirante Brown y 25 de Mayo.



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Lesionado. Una mujer puso en conocimiento de la Policía que unos perros mordieron a su hijo de 7 años. Tuvo que llevarlo al Hospital para tratar la lesión.


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