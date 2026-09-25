Policiales de Chacabuco: Daños en una vivienda - Niño lesionado

Esta noche.
Daño. Una vecina puso en conocimiento de la Policía que alguien arrojo un objeto contundente contra su casa y rompió una ventana. Ocurrió en Dorrego entre Alnirante Brown y 25 de Mayo.
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Lesionado. Una mujer puso en conocimiento de la Policía que unos perros mordieron a su hijo de 7 años. Tuvo que llevarlo al Hospital para tratar la lesión.
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