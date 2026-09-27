Se amplió la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Y el pronóstico de mal tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional sumó una nueva alerta amarilla por tormentas para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Es para la tarde de este domingo. Sigue vigente la alerta para la madrugada. Los distritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto. No obstante, hay que tener en cuenta que está pronosticada probabilidad de lluvia para todo el domingo, para la tarde y la noche del lunes, y para todo el martes.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Queja por un daño en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Allanamientos contra el narcotráfico en dos barrios de Junín
- Piden ayuda para una niña de Chacabuco internada en otra ciudad por una grave enfermedad
- Nuevo sacerdote con lazos con Chacabuco en otra provincia
- Video: Así robaron una moto en pocos segundos en Chacabuco
- Muchos autos retenidos por alcoholemia positiva en Chacabuco
- Motociclistas accidentados en la ruta 7 a la altura de Chacabuco
- Tremendo choque en la madrugada
- Otra vez un camión dio la nota en Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Daños en una vivienda - Niño lesionado
No hay comentarios:
Publicar un comentario