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domingo, 27 de septiembre de 2026

Se amplió la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

 


Y el pronóstico de mal tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional sumó una nueva alerta amarilla por tormentas para Chacabuco y la zona.



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Es para la tarde de este domingo. Sigue vigente la alerta para la madrugada. Los distritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto. No obstante, hay que tener en cuenta que está pronosticada probabilidad de lluvia para todo el domingo, para la tarde y la noche del lunes, y para todo el martes.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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