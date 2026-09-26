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sábado, 26 de septiembre de 2026

Muchos autos retenidos por alcoholemia positiva en Chacabuco

 


Detalles 

La Subsecretaría de Tránsito informó que esta madrugada se realizaron diversos controles de tránsito en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.



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Resultados:

Operativo dinámico (móviles y patrullas motorizadas): Se procedió a la retención de cinco motocicletas por circular sin casco y sin la documentación reglamentaria requerida. Asimismo, se retuvo una licencia de conducir por falta de casco.

Operativo estático (Av. Vieytes y Entre Ríos / Olavarría y Sargento Cabral): Se retuvieron ocho automóviles, una motocicleta y sus respectivas licencias de conducir debido a que sus conductores dieron positivo en el test de alcoholemia.

Punto fijo de control: Se mantuvo un móvil apostado de manera preventiva sobre la Ruta 7 (Km 203, sector "Los Tubos").


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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