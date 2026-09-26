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sábado, 26 de septiembre de 2026

Tremendo choque en la noche de Chacabuco

 


Madrugada. Se agregó un video.

Esta madrugada se registró un violento choque en la ciudad de Chacabuco. 


Video del choque

Un automóvil colisionó con una columna y sus ocupantes fueron trasladados al Hospital Municipal en ambulancia. Iban dos varones y dos mujeres. El conductor es de apellido Farías. Ocurrió en Villegas entre soberanía nacional y San Isidro Labrador. el coche se subió a la vereda y derribó las estructuras  que estaban afuera del Centro de Zoonosis de la Dirección de Bromatología. 

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