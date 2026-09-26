Tremendo choque en la noche de Chacabuco

Madrugada. Se agregó un video.
Esta madrugada se registró un violento choque en la ciudad de Chacabuco.
Un automóvil colisionó con una columna y sus ocupantes fueron trasladados al Hospital Municipal en ambulancia. Iban dos varones y dos mujeres. El conductor es de apellido Farías. Ocurrió en Villegas entre soberanía nacional y San Isidro Labrador. el coche se subió a la vereda y derribó las estructuras que estaban afuera del Centro de Zoonosis de la Dirección de Bromatología.
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