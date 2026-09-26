Piden ayuda para una niña de Chacabuco internada en otra ciudad por una grave enfermedad

Fue operada.
Se comunicó con Chacabuquero la abuela de una niña de Chacabuco que debió ser derivada de urgencia a un centro médico de San Nicolás por un problema de salud.
Volver a Chacabuquero.
La vecina se llama Carolina Gabriela Maldonado DNI 27160868. La niña de 4 años se llama Aitana y sus padres, Giuliana Teruzzi y Nelson Crisci. La pequeña sufre un grave caso de neumonía bacteriana. Uno de sus pulmones estaba muy afectado. Fue operada dos veces y hace 10 días que está internada en el Hospital San Felipe. Enfrenta un largo período de recuperación. Sus padres no cuentan con fondos para solventar los gastos de estadía.
Quien quiera colaborar con la familia, puede realizar una donación de dinero al alias TRENZASAITANA, la cuenta está a nombre de Giuliana Abigail Teruzzi.
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