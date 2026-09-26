Allanamientos contra el narcotráfico en dos barrios de Junín

Operativo.
La Policía de la provincia de Buenos Aires realizó dos allanamientos contra el narcotráfico en los barrios "Pueblo Nuevo" y "Capilla de Loreto" de la ciudad de Junín.
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Fue al cabo de una investigación que buscó dar con un par de personas de sexo masculino que se hacían llamar "Los dealers de la noche". En los procedimientos en dos viviendas particulares fue secuestrada una importante cantidad de cocaína en trozos (tipo ladrillo) y otra parte fraccionada para su comercio al menudeo, flores de marihuana preparadas en frascos para su venta; telefonía celular, dinero de moneda nacional los cuales se presume que serian producto de la venta de estupefacientes. Se aprehendió aun joven de 24 años de edad identificado como “J.R” y otro joven de 23 años de edad identificado como “P.M”, por “Infracción Articulo 5º inciso C de la Ley 23.737”. Serian “Los dealers de la noche”;
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