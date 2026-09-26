Queja por un daño en Chacabuco

A oscuras.
El Club de Pesca manifestó sus quejas porque alguien dañó el candado con el que se cierra la tranquera de la Laguna de Rocha.
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Según la entidad se cree que el responsable se movilizaba en un VW Gol y lo tienen registrado por una cámara de seguridad. El acceso a predio se cierra a las 22.00 pero parece que las personas que iban en el citado auto debieron marcharse a las 24.00 y para salir rompieron el candado.
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