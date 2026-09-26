Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

sábado, 26 de septiembre de 2026

Queja por un daño en Chacabuco

A oscuras.

El Club de Pesca manifestó sus quejas porque alguien dañó el candado con el que se cierra la tranquera de la Laguna de Rocha.



Volver a Chacabuquero.

Ofertas de "El Corte Perfecto" de Chacabuco

Según la entidad se cree que el responsable se movilizaba en un VW Gol y lo tienen registrado por una cámara de seguridad. El acceso a predio se cierra a las 22.00 pero parece que las personas que iban en el citado auto debieron marcharse a las 24.00 y para salir rompieron el candado.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Necrológica IV

- Allanamientos contra el narcotráfico en dos barrios de Junín 

- Piden ayuda para una niña de Chacabuco internada en otra ciudad por una grave enfermedad

- Nuevo sacerdote con lazos con Chacabuco en otra provincia

- Video: Así robaron una moto en pocos segundos en Chacabuco 

- Necrológica III

- Necrológica II

- Necrológicas I

- Muchos autos retenidos por alcoholemia positiva en Chacabuco

- Motociclistas accidentados en la ruta 7 a la altura de Chacabuco

- Tremendo choque en la madrugada

- Otra vez un camión dio la nota en Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: Daños en una vivienda - Niño lesionado

Todavía se habla de esto:

- Accidente en la ruta 30 en Chacabuco

- Le robaron a una vecina de Chacabuco

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Nuevo vehículo para una fuerza policial de Chacabuco 

- Accidente en un cruce de Chacabuco

- Corte programado de energía en Chacabuco

- Los ganadores de la rifa de los bomberos de Chacabuco

- Los ganadores de la rifa de los bomberos de Chacabuco

- Se realiza un operativo aéreo de transplante de órganos en la zona 

- Algunos datos sobre Juana, la Popstar de Chacabuco 

- Balearon a un policía en una ciudad vecina a Chacabuco

- Necrológicas I del viernes

- Hasta el de las casitas terminó intimado en Chacabuco

- Necrológicas I del jueves




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)