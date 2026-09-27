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domingo, 27 de septiembre de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Omar

 

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  - Omar Alcides Díaz "Mono". Falleció a los 77 años. Casa de duelo: Vélez Sarsfield 225. Sepelio a las 15.00.

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