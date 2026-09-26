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sábado, 26 de septiembre de 2026

Necrológicas de Chacabuco IV

 Que en paz descanse: José

 

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 - José Luis Boisserene "Cuija". Falleció a los 77 años. Casa de duelo: Saavedra 419. Sepelio: mañana a 11.00.

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