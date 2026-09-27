Iba haciendo zigzag pero sin la maquina de coser en Chacabuco

Operativo de Tránsito.
En el marco de un operativo dinámico realizado en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco, personal de Tránsito retuvo tres automóviles.
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El primero de los autos, conducido por una persona con alcoholemia positiva que realizaba maniobras zigzagueantes; el segundo, por estar estacionado en una rampa para personas con discapacidad; y el tercero, por circular sin la documentación reglamentaria. Además, se secuestraron tres motocicletas por falta de casco y documentación, de las cuales dos no poseían chapa patente. Durante el procedimiento, se mantuvieron móviles de control sobre la Ruta 7, a la altura del Km 203 ("Los Tubos") y en el Km 204 (entre Moreno y Alberdi).
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