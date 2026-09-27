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domingo, 27 de septiembre de 2026

Fútbol: Suspendieron San Martín de Chacabuco vs Defensores de Salto pero ya se sabe cuando se juega

 


Lluvia. Más novedades.

La Liga Deportiva informa que por razones climáticas y el estado actual del campo de juego del Estadio Isidro Toto Ranale del Club San Martín se suspendió el partido por el TRFA Región Bonaerense Pampeana Norte, Zona 6, que iban a disputar el local y el Club Defensores de Salto.



Volver a Chacabuquero.

El encuentro ha sido reprogramado, para el día martes 29/09/2026, a las 21 hs en el mismo Estadio. Debido a esto, queda suspendido el partido programado de Primera División, por la Copa Mauricio El loco Paz, que iban a disputar el día miércoles 30/09 los Clubes Peña la Doce vs San Martín. El mismo será reprogramado


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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