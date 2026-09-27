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domingo, 27 de septiembre de 2026

Video: Robaron otra moto en Chacabuco

 

Captados por una cámara.

Se registró el robo de otra moto en la ciudad de Chacabuco.



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Así sacaron la moto de la casa

Ocurrió esta mañana, alrededor de las 7.00 de la mañana, mucho antes que comenzara a llover, pero cuando ya había luz de día. Una cámara de seguridad captó como dos sujetos sacaron la moto Keller 110 azul del interior de una vivienda en Andrés de Vera y La Plata. El equipo está ubicado a unos 40 metros. Chacabuquero amplió las imágenes. Fue radicada la denuncia en la Comisaría.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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