Quieren traer a Chacabuco un sistema implementado en un distrito vecino

Nota pedida.
La experiencia del Consorcio Vial de Bragado y las posibilidades de desarrollar nuevas herramientas de gestión público-privada fueron el eje de una reunión de trabajo realizada en la Casa Radical de Chacabuco, donde dirigentes de ambos distritos intercambiaron experiencias vinculadas a la administración de los recursos municipales y al mantenimiento de la infraestructura rural.
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El encuentro fue encabezado por el presidente del Comité Alem, Mariano Alaman, quien recibió a representantes del radicalismo de Bragado, entre ellos la presidenta de la UCR de esa ciudad, Lilián Labaqui, el exsecretario de Hacienda Marcelo Bondoni y el consejero escolar Diego Tayeldin. También participaron de Chacabuco el concejal Lisandro Herrera y los dirigentes Mariano Camera y Ariel Di Piero.
Uno de los principales temas abordados fue la experiencia desarrollada en Bragado desde 2003, a partir del Consorcio Vial, como una herramienta de articulación entre el Estado municipal y el sector productivo para la conservación y mantenimiento de los caminos rurales. La discusión estuvo centrada en cómo incorporar participación, conocimiento técnico y control de los sectores involucrados para lograr una administración más eficiente de los recursos destinados a la infraestructura rural.
En ese sentido, Bondoni explicó que «la figura del consorcio público-privado permite optimizar la conservación de los caminos rurales», y destacó la importancia de garantizar la transitabilidad para el transporte de la producción, el acceso a los servicios de salud y la educación en las localidades del interior.
Durante el encuentro también se intercambiaron experiencias sobre la ejecución del Fondo de Financiamiento Educativo y las obras de infraestructura escolar, incorporando a la agenda de trabajo la necesidad de fortalecer los mecanismos de planificación, seguimiento y control de los recursos destinados a las escuelas.
El dirigente bragadense también sostuvo que «no se trata de privatizar ni de transferir responsabilidades indelegables del Estado, sino de coordinar la capacidad operativa del Municipio con la experiencia y la fiscalización del sector privado». En esa línea, planteó la necesidad de fortalecer el Consorcio Vial mediante mayor participación de los productores, incorporación de criterios técnicos y un financiamiento específico vinculado a los recursos que aporta el sector rural.
Alaman destacó que «el desafío de una gestión municipal moderna no es solamente administrar lo que ya existe, sino encontrar nuevas herramientas para hacer más eficiente cada peso que aporta el vecino». En ese sentido, señaló que «la experiencia de Bragado nos permite discutir cómo podemos adaptar mecanismos de participación a la realidad de Chacabuco, manteniendo al Estado como responsable y sumando a quienes conocen de cerca cada actividad y cada necesidad».
El intercambio forma parte de una agenda de trabajo orientada a profundizar una concepción de gestión municipal basada en la planificación, la participación, la transparencia y la articulación público-privada. En ese marco, las experiencias compartidas en materia de caminos rurales, infraestructura y financiamiento educativo constituyen un punto de partida para analizar nuevas alternativas de administración y gestión para Chacabuco.
Firma: Comité Alem de la Unión Cívica Radical de Chacabuco
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