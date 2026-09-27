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domingo, 27 de septiembre de 2026

Mix: Golía con los molineros - Registro de lluvia de Chacabuco - Se viene el sorteo

 


Breves.

Cena. El Intendente Municipal, Darío Golía, participó del agasajo organizado por la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA), con motivo del Día del Trabajador Molinero. La celebración se llevó a cabo en la sede gremial de avenida Lamadrid y contó con la presencia del secretario General del sindicato, Sergio Palmieri, integrantes de la Comisión Directiva y afiliados.



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Lluvia. El registro de lluvia del día en Chacabuco fue de 29.5 milímetros.

Sorteo. El martes se llevará a cabo el primer sorteo mensual de la Rifa 2026 de la Fundación del Hospital Municipal. Se podrán en juego 4 premios de 1.500.000 de pesos cada uno. Todavía hay números disponibles.Quien quiera comprarlos, que se comunique con la entidad por Instagram: @fundacionhospitalmunicipal


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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