Accidentada en la zona céntrica de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se reportó un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una mujer cayó de la moto en movimiento en la que circulaba tras subir a la vereda y chocar con un soporte para tarros de basura. Ocurrió en Santiago del Estero entre Garay y Pringles. La mujer fue trasladada al Hospital en ambulancia. Una mujer que reside en la cuadra comentó que se creía que la motociclista había sufrido una descompensación previamente al choque. En la imagen que ilustra esta nota se puede ver como quedaron la moto y el soporte para las bolsas de residuos que en Chacabuco se conoce como "basurín".
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