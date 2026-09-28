Habrá una procesión con antorchas en Chacabuco este martes

De noche.
Este martes 29 de septiembre por la noche se realizará una procesión con antorchas por las calles de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Será el punto culminante de la celebración del Día de los Santos Arcángeles, que contará con la presencia del obispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig. El centro de la festividad será el templo ubicado en la intersección de Santa Fe y La Plata. Las actividades comenzarán a las 10:00 con el repique de campanas; a las 16:00 habrá una caravana por la ciudad y a las 19:00 se celebrará la misa. Hacia el final, se llevará a cabo la tradicional procesión.
Cabe recordar que esta celebración hace hincapié en las figuras de los únicos tres ángeles nombrados en la Biblia: San Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», jefe de los ejércitos celestiales y defensor frente al mal; San Gabriel, que significa «Fuerza de Dios», el mensajero divino que anunció a la Virgen María el nacimiento de Jesús; y San Rafael, que significa «Medicina de Dios», protector de los caminantes y guía asociado con la sanación y la salud.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidentada en la zona céntrica de Chacabuco
- La Provincia firmó convenios con Municipios de la zona para distintos proyectos
- Se reabre la paritaria municipal en Chacabuco
- Se sigue ampliando la Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Tras la salida de la Zona Fría, avanza la red de gas en barrios de Chacabuco
- Muchos vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco
- La Municipalidad pide colaboración a los vecinos
- Doble Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Video: Incidente en un barrio de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Video: Robaron otra moto en Chacabuco
- Mix: Golía con los molineros - Registro de lluvia - Se viene el sorteo
- Quieren traer a Chacabuco un sistema implementado en un distrito vecino
- Vehículo accidentado en una ruta de Chacabuco
- Fútbol: Suspendieron San Martín de Chacabuco vs Defensores de Salto pero ya se sabe cuando se juega
- Iba haciendo zigzag pero sin la maquina de coser en Chacabuco
- Se amplió la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Queja por un daño en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario