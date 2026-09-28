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lunes, 28 de septiembre de 2026

Habrá una procesión con antorchas en Chacabuco este martes

De noche.

Este martes 29 de septiembre por la noche se realizará una procesión con antorchas por las calles de Chacabuco.



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Será el punto culminante de la celebración del Día de los Santos Arcángeles, que contará con la presencia del obispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig. El centro de la festividad será el templo ubicado en la intersección de Santa Fe y La Plata. Las actividades comenzarán a las 10:00 con el repique de campanas; a las 16:00 habrá una caravana por la ciudad y a las 19:00 se celebrará la misa. Hacia el final, se llevará a cabo la tradicional procesión.

Cabe recordar que esta celebración hace hincapié en las figuras de los únicos tres ángeles nombrados en la Biblia: San Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», jefe de los ejércitos celestiales y defensor frente al mal; San Gabriel, que significa «Fuerza de Dios», el mensajero divino que anunció a la Virgen María el nacimiento de Jesús; y San Rafael, que significa «Medicina de Dios», protector de los caminantes y guía asociado con la sanación y la salud.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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