Se sigue ampliando la Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional sigue ampliando la Alerta Amarilla por Tormentas para Chacabuco y la zona.
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Ahora alcanza hasta la madrugada del martes. Es para Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto. Está vigente desde mediodía pero hasta las 16.10 no ha llovido.
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