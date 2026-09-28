Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 28 de septiembre de 2026

Se sigue ampliando la Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional sigue ampliando la Alerta Amarilla por Tormentas para Chacabuco y la zona.



Volver a Chacabuquero.

Ofertas de "El Corte Perfecto" de Chacabuco

Ahora alcanza hasta la madrugada del martes. Es para Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto. Está vigente desde mediodía pero hasta las 16.10 no ha llovido.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Se reabre la paritaria municipal en Chacabuco

- Tras la salida de la Zona Fría, avanza la red de gas en barrios de Chacabuco

- Muchos vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco

- La Municipalidad pide colaboración a los vecinos

- Necrológica III

- Necrológicas II

- Necrológica I

- Doble Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Video: Incidente en un barrio de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Video: Robaron otra moto en Chacabuco

- Mix: Golía con los molineros - Registro de lluvia - Se viene el sorteo

- Quieren traer a Chacabuco un sistema implementado en un distrito vecino

- Vehículo accidentado en una ruta de Chacabuco

- Fútbol: Suspendieron San Martín de Chacabuco vs Defensores de Salto pero ya se sabe cuando se juega

- Iba haciendo zigzag pero sin la maquina de coser en Chacabuco

- Necrológica I del domingo

- Se amplió la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Queja por un daño en Chacabuco





on
Labels: , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)