Muchos vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco

Larga lista por orden alfabético. Urgente.
El Juzgado Municipal de Faltas Nº 1 de Chacabuco, ubicado en calle San Martín Nº 81 (primer piso), convoca a una lista de ciudadanos a presentarse en sus dependencias en el horario de 8:30 a 11:00.
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Las personas requeridas por la dependencia oficial son Nahuel Álvarez, Antuel Amaya, Damián Yosue Aquino, Brisa del Valle Arce, Hernán Ezequiel Arce, Nicolás Arce, Valentín Arce, Alexander Batista, Andrés Bautista Cabral, Micaela Carboni, Agustín Castro, Nicanor Castro, Lorena Cavaleri, Dalma Chari, Gonzalo Adrián Chilano, Lucas Matías Chirulo, Héctor Rubén Correa, Wilber Gustavo Cortez, Laureano De Luca, Lautaro Décima, José Antonio Degue, Brandon Agustín Díaz, Néstor Ditomaso, Ángel Domínguez, Brian Ezequiel Echeverría, Luis Fagúndez, Agustín Daniel Farías, Brian Obdulio Ferraro, Lucas Jesús Frontera, Alejo Galante, Jeremías Galante, María Ester Giacinto, Juan Manuel Gioia, Domingo Javier González, Julián González, Mateo Lara, Sebastián Lescano, María Manzi, Magdalena Marini, Ramón Darío Márquez, Jeremías Bernabé Martínez, Lautaro Martínez, Braian Medina, Estefanía Miranda, Franco Núñez, Mateo Núñez, Ana Paula Oteiza Morales, Oscar Pagano, Emanuel Pérez, Alexander Poviña, Ramiro Rosales, Mariano Ezequiel Sánchez, Facundo Santos, Oscar Soria, Santino Teruzi, José Armando Torres, Felipe Vachaves.
Desde el Juzgado indicaron que las personas citadas deberán concurrir de forma urgente a fin de regularizar su situación contravencional, bajo apercibimiento de compactación y con el objetivo de evitar acciones legales posteriores.
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