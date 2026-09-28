La Municipalidad pide colaboración a los vecinos

Nota pedida.
El subsecretario de Servicios Públicos, Raúl Sosa, realizó esta mañana un pedido de colaboración a los vecinos de las zonas rurales, productores, contratistas y transportistas, ante las lluvias registradas y el pronóstico de nuevas precipitaciones para esta jornada.
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Desde el área se solicita evitar el tránsito de maquinaria pesada, camiones, tractores y otros vehículos sobre los caminos rurales mientras permanezcan húmedos, y dejar transcurrir un tiempo prudencial para que puedan orearse y recuperar condiciones adecuadas de transitabilidad.
El objetivo es preservar el estado de los caminos rurales y evitar su deterioro, especialmente durante esta semana en la que las precipitaciones alcanzaron distintos sectores del partido de Chacabuco. Desde Servicios Públicos se continúa trabajando en el mantenimiento y reparación de los caminos rurales, pero resulta fundamental el compromiso y la colaboración de todos para conservarlos en buenas condiciones.
Firma: Municipalidad de Chacabuco
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